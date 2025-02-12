Токаев передал привет Путину

Президент Казахстана Токаев передал приветствие Путину через Шойгу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев передал привет российскому лидеру Владимиру Путину через секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, находящегося в Астане с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

«Считаю абсолютно важным публично передать слова приветствия президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Мы проведем дополнительные встречи в ходе моего визита в Москву», — заявил казахстанский лидер.

Токаев также дал положительную оценку состоянию отношений двух стран и выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Астаны будет только развиваться.

Шойгу прибыл в Казахстан 11 февраля. Отмечалось, что в ходе переговоров стороны будут обсуждать вызовы и угрозы международной и региональной безопасности, ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, а также в Сирии и Афганистане.