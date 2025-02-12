У 30-летней женщины развилась инфекция почек из-за менструальной чаши

У 30-летней британки развилась инфекция почек после того, как менструальная чаша заблокировала отток мочи в ее организме. Историю женщины приводит издание Metro.

Женщина обратилась к врачу, когда заметила кровь в моче, а также почувствовала боль в животе и тазу, которая продолжалась около шести месяцев. Боли она связывала с перенесенным три года назад удалением камня из почки, но обследование не выявило наличия новых камней. Однако врачи обнаружили опухшую правую почку и мочеточник — трубку, по которой моча выводится из почек.

Выяснилось, что в дни самых обильных менструаций женщина использовала менструальную чашу — емкость, которую нужно помещать во влагалище. Чаша, которая также была видна на снимке, располагалась слишком близко к отверстию мочеточника и блокировала его. Пациентку попросили не использовать чашу до повторного осмотра через месяц. Когда женщина вернулась, симптомы полностью исчезли. Это привело врачей к выводу, что причиной ее плохого самочувствия была именно чаша.

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