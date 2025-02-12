Уехавшую в США российскую судью лишили выплат

Верховный суд РФ счел законным лишение выплат уехавшей в США судьи Барановой

Верховный суд России признал законным решение о прекращении выплат судье Арбитражного суда Москвы Ирине Барановой, которая уехала в США перед началом расследования в отношении нее уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает РАПСИ.

Российская судья обосновалась в США в 2013 году, через год она родила там ребенка. В 2016 году Следственный комитет России возбудил против нее уголовное дело о подстрекательстве к даче взятки и крупном мошенничестве в рамках рейдерского захвата здания в центре Москвы. Барановой заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. Тем не менее она смогла уйти в отставку с сохранением ежемесячного пожизненного содержания.

Россия получила отказ Интерпола при попытке добиться от США выдачи судьи. Следствие по ее делу было приостановлено в 2019 году.

Председатель Арбитражного суда Москвы потребовал лишить Баранову выплат в связи с ее длительным проживанием в США и получения там иммиграционного статуса. Столичная квалификационная коллегия судей в марте 2024 года приостановила отставку Барановой и постановила прекратить ее содержание за счет казны России. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) поддержала это решение, однако адвокат Барановой обратился с жалобой в Верховный суд страны.

В итоге высшая судебная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы защиты Барановой.

11 февраля ВККС дала согласие на привлечение к уголовной ответственности судьи Назрановского районного суда Ингушетии Алихана Ярыжева, уличенного в связях с пособниками террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» и подорвавших «Невский экспресс».

