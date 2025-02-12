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15:02, 12 февраля 2025Россия

Украинские беспилотники атаковали российский регион

Минобороны отчиталось о двух сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В министерстве пояснили, что с 12:40 до 13:15 по московскому времени над регионом были уничтожены два БПЛА противника. Известно, что противодействовали дронам ВСУ дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей боестолкновения над областью в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Белгород. По предварительным данным, украинские военные могли нанести удар по столице российского региона из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

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