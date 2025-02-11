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18:56, 11 февраля 2025Россия

ВСУ атаковали Белгород американским оружием. По городу выпустили около семи ракет

ВСУ ударили по Белгороду семью снарядами американской РСЗО HIMARS
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andreea Alexandru / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 11 февраля, атаковали Белгород. По предварительным данным, украинские военные могли нанести удар по столице российского региона из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

По имеющейся информации, в небе над городом российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили около семи снарядов. Министерство обороны России данную информацию пока не комментировало.

Фото: U.S. Marines / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Губернатор сообщил о повреждениях в Белгороде после атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил факт атаки ВСУ на региональный центр. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей», — написал он. Этому сообщению предшествовала информация об объявлении ракетной опасности по всему региону. Через некоторое время в Белгородской области вновь объявили ракетную опасность.

Спустя некоторое время Гладков сообщил о последствиях атаки украинских вооруженных сил на город. Так, по словам губернатора, в результате воздушной атаки на Белгород в одном из многоквартирных домов выбило окна, а в поселке Майский Белгородского района в частном доме оказалась повреждена кровля. Кроме того, ВСУ нанесли удары дронами по ряду объектов в Белгородском и Волоконовском районах, а также Валуйском округе.

По предварительной информации, пострадавших нет

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Глава региона добавил, что на местах работают оперативные службы и информация о последствиях уточняется.

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Минобороны сообщило о сбитых ракетах HIMARS

Ранее, 8 февраля, Министерство обороны России, информируя о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило о сбитых ракетах HIMARS.

Российские силы ПВО за сутки сбили реактивный снаряд HIMARS и 93 беспилотника самолетного типа

Министерство обороны России

За несколько дней до этого, 6 февраля, также сообщалось, что российские средства ПВО сбили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, по данным оборонного ведомства, были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства.

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