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15:55, 11 февраля 2025Россия

Стало известно об ударе HIMARS по столице российского региона

Shot: ВСУ нанесли удар по Белгороду из РСЗО HIMARS
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по административному центру Белгородской области городу Белгороду из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, всего ВСУ выпустили по столице региона около семи снарядов — российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила их.

Отмечается, что при ударе никто не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявлял сигнал ракетной опасности в регионе. Также он сообщал о работе системы ПВО.

Кроме того, утром 11 февраля ВСУ массово атаковали Саратовскую область с помощью дронов. После атаки загорелся нефтеперерабатывающий завод.

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