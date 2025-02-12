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00:30, 12 февраля 2025Из жизни

В глубинах Земли произошло что-то странное

Внутреннее ядро Земли изменило форму
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

Ученые из США и Китая пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли изменило форму и замедлилось. Об этом сообщает издание Independent.

До сих пор считалось, что твердое ядро Земли находится на глубине более пяти тысяч километров и окружено жидким внешним ядром, состоящим из плавящегося железа и никеля. Результаты нового исследования показывают, что это может не совсем соответствовать действительности: скорее всего, внутреннее ядро тоже состоит из жидкого металла.

Ученые пришли к такому выводу после изучения записей сейсмической активности в районе Южных Сандвичевых островов. С 1991 до 2023 года там произошло более 120 землетрясений, сопровождающихся странными сейсмическими волнами. По мнению специалистов, это отражает события, которые разворачивались в тысячах километрах под землей.

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В исследовании делается вывод, что с начала 1990-х вращение внутреннего ядра стало замедляться. Одновременно ядро начало деформироваться. Высота некоторых «вмятин», которые тогда образовались, могла превышать 100 метров, пишет BBC News. Процесс замедления завершился к 2010 году. Это может привести к тому, что продолжительность суток незначительно изменится.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience.

Ранее сообщалось, что геологи Калифорнийского технологического института обнаружили доказательства того, что гигантские сгустки материала вблизи ядра Земли, предположительно образовавшиеся в результате космического столкновения Земли с карликовой планетой Тейей 4,5 миллиарда лет назад, могут быть ответственны за формирование современных тектонических плит.

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