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15:30, 12 февраля 2025Россия

В Госдуме раскрыли детали предложенной масштабной амнистии

Депутат Синельщиков о возможной амнистии: Не собираемся устраивать всепрощение
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В рамках предложенной КПРФ масштабной амнистии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне депутаты не собираются «устраивать всепрощение». Ее детали раскрыл депутат Госдумы, первый замглавы комитета по госстроительству Юрий Синельщиков, его слова приводит RTVI.

По заявлению парламентария, проект возможной амнистии не предполагает освобождения от наказания для нескольких категорий заключенных — тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также преступления против личности и государства. При этом, как сообщил Синельщиков, амнистировать в 2025 году предлагается и ветеранов боевых действий.

«Мы чуть сузили, убрали некоторые статьи (в сравнении с амнистией 2015 года, проводившейся к 70-летию Победы — прим. «Ленты.ру»). [Но] мы распространяем амнистию на участников боевых действий, в том числе речь идет об участниках специальной военной операции», — приводит издание слова депутата.

Синельщиков подчеркнул, что распространенное представление об амнистии как о намерении «выпустить преступников» является ложным.

О внесенном проекте амнистии стало известно сегодня, 12 февраля. Под амнистию, согласно документу, могут попасть впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести. Кроме того, помиловать могут условно осужденных и тех, кто совершил преступление по неосторожности.

ЖЗЛ
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