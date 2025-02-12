В Грузии выразили готовность возобновить переговоры с ЕС

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о готовности Тбилиси возобновить переговоры с ЕС

Тбилиси готов возобновить переговоры с Брюсселем о вступлении Грузии в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщает издание InterPressNews.

«Сейчас принятие этого решения зависит от ЕС. Мы готовы к этому. В то же время мы твердо следуем по пути развития страны и проведения реформ. Так что страна достигнет еще большего прогресса», — заявил глава грузинского правительства.

Он добавил, что улучшение отношений с Брюсселем — это прямой интерес Грузии, и выразил готовность предпринять необходимые для этого меры.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия планирует построить отношения с Кувейтом, основанные на тесной дружбе. По его словам, Тбилиси будет углублять отношения с Эль-Кувейтом в самых разных областях.