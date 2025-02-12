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13:17, 12 февраля 2025Бывший СССР

В Грузии анонсировали «тесную дружбу» с одной страной

Премьер-министр Грузии Кобахидзе анонсировал «тесную дружбу» с Кувейтом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия скоро будет иметь «тесную дружбу» с Кувейтом. Такой анонс сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает NewsGeorgia в своем Telegram.

Представитель правящей партии «Грузинская мечта» встретился в Дубаи с премьер-министром Кувейта Ахмедом аль-Абдулла ас-Сабахом и поговорил «о тесной дружбе и стабильном развитии сотрудничества между Грузией и Кувейтом». Он также заявил, что Тбилиси будет углублять отношения с Эль-Кувейтом в разных областях. Каких конкретно, Кобахидзе не уточнил.

Политики встретились в рамках Всемирного правительственного саммита. Он проходит в ОАЭ.

Ранее Ираклий Кобахидзе нашел ответственных в конфликте на Украине. По его словам, за этим стоят некие неформальные силы, имеющие огромное влияние на официальные структуры разных стран.

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