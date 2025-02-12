В Кремле высказались о желании Армении вступить в ЕС

Песков: Желание Армении вступить в ЕС является суверенным правом Еревана

Желание Армении вступить в Европейский Союз (ЕС) является суверенным правом Еревана. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это суверенное право Армении. Конечно же, нужно будет и самим армянам, и всем остальным разобраться в том, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России также напомнил, что существует опыт многих стран, которые были «поставлены в длинную очередь» на вступление в Евросоюз. Он подчеркнул, что некоторые ожидают возможности присоединиться к организации десятилетиями.

В среду, 12 февраля, Национальное собрание Армении одобрило проект закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе». Инициатива была принята голосами правящей фракции «Гражданский договор».