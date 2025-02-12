В Кремле заявили о выгодах ЕАЭС для Армении на фоне ее возможного вступления в ЕС

Песков: Армения получает выгоды от членства в ЕАЭС, пока ждет вступления в ЕС

Армения получает выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), пока ждет вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, многие страны десятилетиями стоят в очереди на вступление в Евросоюз. «А пока же мы исходим из того, что Армения продолжает получать свои дивиденды от членства в ЕАЭС, в процессах евразийской экономической интеграции», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что эти выгоды для Армении более чем очевидны.

Ранее парламент Армении одобрил проект закона «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе». Его пролоббировала правящая партия республики «Гражданский договор».