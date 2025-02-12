В магазине российского города незнакомец открыл огонь по покупателю

В Омске охотник зашел в магазин за спиртным и устроил стрельбу

В Омске охотник устроил стрельбу в круглосуточном магазине. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Тelegram-канале со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным канала, после охоты фигурант пришел в круглосуточный магазин за спиртным, где встретил 42-летнего ранее незнакомого мужчину. Между ними возник конфликт, и охотник достал из своей машины оружие и выстрелил по ногам незнакомца. После этого стрелок скрылся.

Прокуратура направила материалы уголовного дела в суд. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве задержан 70-летний пенсионер, который пытался расстрелять соседей из охотничьего ружья из-за спора о заборе.