Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 12 февраля 2025Силовые структуры

В отношении россиянина возбудили уголовное дело за забытую в автобусе гранату

В Курске мужчину осудят за забытую в автобусе гранату
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Курске мужчину осудят за забытую в автобусе гранату. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Ему предъявлено обвинение по статье 221.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По данным следствия, 20 августа 2024 года недалеко от автомобильного сервиса по улице Магистральной 43-летний Алексей Алымов нашел ручную гранату. Свою находку он положил в пакет, который спрятал в кустах. 30 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он забрал пакет и поехал на автобусе домой. Алексей вышел на своей остановке, а пакет забыл в салоне. На конечной водитель при осмотре салона обнаружил взрывное устройство.

Судья Промышленного районного суда удалилась в совещательную комнату.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили на 6,5 года за подрыв племянника на гранате.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Чего ты там менять собрался?» Российский военкор обратился к Зеленскому после расправ ВСУ над жителями Курской области

      Большинство украинцев отказалось признавать США союзником

      Бывшего сушефа российского ресторана осудили за отравление 170 человек

      Олимпийские чемпионы исполнили мечту московской школьницы

      В России высказались о «демонстрации добрых намерений» Путиным

      Российскому региону предсказали частые смерчи

      Назван возможный формат реорганизации НАТО

      Россиянку задержали за хранение взрывного устройства и боеприпасов

      В Раде решили открыть заседание в годовщину начала СВО гимном «Боже великий»

      Пару туристов поймали за занятием сексом на гидроцикле в открытом море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше