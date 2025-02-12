В отношении россиянина возбудили уголовное дело за забытую в автобусе гранату

В Курске мужчину осудят за забытую в автобусе гранату

В Курске мужчину осудят за забытую в автобусе гранату. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Ему предъявлено обвинение по статье 221.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По данным следствия, 20 августа 2024 года недалеко от автомобильного сервиса по улице Магистральной 43-летний Алексей Алымов нашел ручную гранату. Свою находку он положил в пакет, который спрятал в кустах. 30 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он забрал пакет и поехал на автобусе домой. Алексей вышел на своей остановке, а пакет забыл в салоне. На конечной водитель при осмотре салона обнаружил взрывное устройство.

Судья Промышленного районного суда удалилась в совещательную комнату.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили на 6,5 года за подрыв племянника на гранате.