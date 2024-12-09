Россиянина осудили на 6,5 года за подрыв племянника на гранате

Жителя Владивостока, чей племянник подорвался на гранате, осудили на 6,5 года

Во Владивостоке суд приговорил к шести годам и восеми месяцам лишения свободы 37-летнего местного жителя за хранение гранаты, от взрыва которой пострадал 16-летний подросток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 221.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых устройств») и части 1 статьи 118 («Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

По данным ведомства, в марте племянник осужденного нашел в его вещах осколочную гранату и забрал себе. На 12-м этаже дома №25 на улице Часовина из-за неосторожных действий подростка опасный предмет сдетонировал. Школьнику был причинен тяжкий вред здоровью, он до сих пор проходит лечение и реабилитацию.

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