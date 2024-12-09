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09:13, 9 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 6,5 года за подрыв племянника на гранате

Жителя Владивостока, чей племянник подорвался на гранате, осудили на 6,5 года
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке суд приговорил к шести годам и восеми месяцам лишения свободы 37-летнего местного жителя за хранение гранаты, от взрыва которой пострадал 16-летний подросток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 221.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых устройств») и части 1 статьи 118 («Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

По данным ведомства, в марте племянник осужденного нашел в его вещах осколочную гранату и забрал себе. На 12-м этаже дома №25 на улице Часовина из-за неосторожных действий подростка опасный предмет сдетонировал. Школьнику был причинен тяжкий вред здоровью, он до сих пор проходит лечение и реабилитацию.

Ранее стало известно, что в Омской области полицейские задержали мужчин за кражу оружия с патронами.

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