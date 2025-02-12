В польском сейме признали неизбежность нормализации отношений с Россией

RMF: Польский депутат Виплер заявил, что нормализация отношений с РФ неизбежна

Возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным и нормализация отношений с Москвой неизбежна. С таким заявлением в эфире радио RMF выступил депутат польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Пшемыслав Виплер.

«С Путиным все сотрудничают тем или иным образом. Раньше или позже мы вернемся к моменту, в котором мы должны будем как-то нормализовать отношения», — сказал парламентарий.

Ранее Виплер заявил, что серьезные западные политики не думают о вступлении Украины в НАТО, так как подобный сценарий привел бы к военному конфликту с Россией.