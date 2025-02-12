Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:26, 12 февраля 2025Мир

В польском сейме признали неизбежность нормализации отношений с Россией

RMF: Польский депутат Виплер заявил, что нормализация отношений с РФ неизбежна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Longfin Media / Shutterstock / Fotodom

Возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным и нормализация отношений с Москвой неизбежна. С таким заявлением в эфире радио RMF выступил депутат польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Пшемыслав Виплер.

«С Путиным все сотрудничают тем или иным образом. Раньше или позже мы вернемся к моменту, в котором мы должны будем как-то нормализовать отношения», — сказал парламентарий.

Ранее Виплер заявил, что серьезные западные политики не думают о вступлении Украины в НАТО, так как подобный сценарий привел бы к военному конфликту с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме раскрыли детали предложенной масштабной амнистии

      ВСУ нанесли удар по автобусу в Горловке

      В московском ресторане обнаружили кишечную палочку

      Отпевание Олега Стриженова завершилось в Москве

      Немецкий концерн начнет производить боеприпасы в граничащей с Россией стране

      В Совфеде допустили переговоры с Украиной в течение года

      Молодым украинцам дали возможность служить только в пехоте

      Солистка «Блестящих» сделала заявление о замужестве

      В Казахстане захотели принять закон об иностранных агентах

      Зеленский отверг слова о роли экс-премьера Британии в отказе Украины от мирного соглашения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше