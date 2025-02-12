В России указали на необычную деталь при атаке на газовую инфраструктуру Украины

Шлепченко: Россия использовала «Калибры» для атаки на инфраструктуру Украины

Российская армия ракетным ударом повредила газовую инфраструктуру и электросети на Украине 11 февраля. Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко указал, что интересной особенностью атаки стало использование крылатых ракет «Калибр».

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко отмечал, что для минимизации потенциальных последствий для энергосистемы вводились экстренные меры по ограничению электроэнергии.

Кроме того, сообщения о взрывах поступали из Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей 12 февраля. Девять населенных пунктов в Миргородском районе остались без газоснабжения, а к утру власти начали проводить аварийные отключения электроэнергии по всей стране.

Шлепченко отметил, что российские войска не первый год наносят такие удары. Уничтожать именно газотранспортную инфраструктуру Россия начала с января, так как Украина отказалась продлевать контракт на транзит газа через свою территорию. При этом украинские ресурсы мониторинга отмечали, что российские бойцы использовали «Калибры», которые летели ниже, чем обычно, а также маневрировали.

«А вот это очень интересная новость, которая говорит об очередной модернизации наших средств поражения. А так, в принципе, это достаточно типичный удар — он или с морских кораблей, или с Ту-95 наносился», — заключил он.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что удары крылатыми ракетами «Калибр» по украинским военным объектам в ночь на 11 февраля были одними из самых мощных за весь период СВО. Он уточнил, что использование модернизированных ракет связано с улучшением противодействия средствам обнаружения противника, они летят по более сложной траектории, которая не позволяет их обнаружить.