Удар «Калибрами» по Украине назвали одним из самых мощных за время СВО

Военный эксперт Дандыкин: удар «Калибрами» стал одним из самых мощных за всю СВО

Удары крылатыми ракетами «Калибр» по украинским военным объектам в ночь на 11 февраля был одним из самых мощных за весь период специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности примененного оружия специалист назвал «Ленте.ру».

В ночь на 11 февраля Вооруженные (ВС) силы России начали массированный ракетный удар по военным объектам на Украине. Представители украинских воздушных сил сообщили, что со стороны Черного моря, предположительно, были запущены крылатые ракеты «Калибр».

«Они уже применялись и раньше. Это крылатая, очень эффективная ракета. Наши фрегаты, подводные лодки, малые ракетные корабли использовали эту ракету с начала специальной военной операции. Использование этих модернизированных ракет связано с улучшением противодействия средствам обнаружения противника, они летят по более сложной траектории, которая не позволяет их обнаружить. С учетом боевого опыта это позволяет им гораздо более эффективно долететь до цели, возможность сбить их у противника снизилась», — объяснил Дандыкин.

Сегодня был комбинированный удар, и с моря, и с воздуха, использовались дроны, это был один из самых мощных массированных ударов

Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, в свою очередь, заявил, что на фоне сообщений о взрывах в результате массированной ракетной атаки ВС России в большинстве областей Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.

Украинский министр уточнил, что по состоянию на утро 11 февраля почти на всей территории страны объявлена воздушная тревога. По его словам, российские войска нанесли удары по газовой инфраструктуре.