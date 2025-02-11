Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 11 февраля 2025Бывший СССР

Удар «Калибрами» по Украине назвали одним из самых мощных за время СВО

Военный эксперт Дандыкин: удар «Калибрами» стал одним из самых мощных за всю СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Удары крылатыми ракетами «Калибр» по украинским военным объектам в ночь на 11 февраля был одним из самых мощных за весь период специальной военной операции (СВО), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности примененного оружия специалист назвал «Ленте.ру».

В ночь на 11 февраля Вооруженные (ВС) силы России начали массированный ракетный удар по военным объектам на Украине. Представители украинских воздушных сил сообщили, что со стороны Черного моря, предположительно, были запущены крылатые ракеты «Калибр».

«Они уже применялись и раньше. Это крылатая, очень эффективная ракета. Наши фрегаты, подводные лодки, малые ракетные корабли использовали эту ракету с начала специальной военной операции. Использование этих модернизированных ракет связано с улучшением противодействия средствам обнаружения противника, они летят по более сложной траектории, которая не позволяет их обнаружить. С учетом боевого опыта это позволяет им гораздо более эффективно долететь до цели, возможность сбить их у противника снизилась», — объяснил Дандыкин.

Сегодня был комбинированный удар, и с моря, и с воздуха, использовались дроны, это был один из самых мощных массированных ударов

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, в свою очередь, заявил, что на фоне сообщений о взрывах в результате массированной ракетной атаки ВС России в большинстве областей Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.

Украинский министр уточнил, что по состоянию на утро 11 февраля почти на всей территории страны объявлена воздушная тревога. По его словам, российские войска нанесли удары по газовой инфраструктуре.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могут готовить генеральное сражение на одном из направлений. Что об этом известно?

      В Крыму напомнили Трампу о прежнем названии Украины

      Украинцы стали лидерами по числу совершенных преступлений в Польше

      Губерниев получил удостоверение советника министра спорта России

      В Ереване заявили об ожидании Армении в ЕС

      Российский актер в пиджаке на голое тело посетил премьеру хитового американского сериала

      Со стен замка Аллы Пугачевой начали счищать мох

      Путин поддержал одно решение российского губернатора

      Лоза напомнил Шаляпину о библейских понятиях

      Китайский J-20 впервые заметили в «режиме зверя»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше