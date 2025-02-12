В России заявили о бездумной раздаче льготной ипотеки

Аналитик Радченко: Льготная ипотека в России раздавалась бездумно

Льготная ипотека в России раздавалась бездумно. Таким мнением в разговоре с NEWS.ru поделилась вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По ее словам, выдачи льготной ипотеки нужно было прекращать сразу после того, как с ее помощью удалось «завести» рынок жилья. «Сколько раз уже говорили: надо прекращать раздачу бесплатных коврижек», — прокомментировала эксперт. По ее словам, ипотека является жестким механизмом, при неправильном управлении с ним можно прийти к трагическим последствиям.

Радченко также вспомнила случай, как в 2024 году Счетная палата выявила человека, который взял 27 льготных ипотек. Из-за необдуманных выдач правительству теперь придется несколько лет «печатать миллиарды рублей, чтобы компенсировать банкам выпадающие доходы», заключила она.

Ранее Ирина Радченко заявила об «обезжиривании» строительных компаний в России на фоне потере ими доходов из-за отмены массовой льготной ипотеки и подорожании рабочей силы. При этом нельзя говорить, что рынок замер — по крайней мере, вторичный. Там в настоящее время более активно идут сделки: россияне продают жилье, чтобы приобрести квартиру в новостройке.