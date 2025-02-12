Любовные утехи российских енотов на крыше едущего такси попали на видео

В Сочи еноты, спаривающиеся на крыше едущего такси, попали на видео

В Сочи неизвестные пассажиры сняли на видео, как на проезжающей мимо них машине начали спариваться еноты. Об этом сообщает Telegram-канал Sochi Today.

Еноты попались на публичном спаривании на крыше едущего такси. Знал ли водитель, что происходит над его головой, — неизвестно. Также не сообщается, как еноты забрались на машину и почему решили предаться любовным утехам в дороге.

Ранее сообщалось, что в ЮАР пара львов предалась утехам на крыше туристического автомобиля, полного людей. В конце концов львица согнала с себя самца, что, по словам очевидцев, очень его расстроило.