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11:08, 12 февраля 2025Из жизни

Любовные утехи российских енотов на крыше едущего такси попали на видео

В Сочи еноты, спаривающиеся на крыше едущего такси, попали на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Сочи неизвестные пассажиры сняли на видео, как на проезжающей мимо них машине начали спариваться еноты. Об этом сообщает Telegram-канал Sochi Today.

Еноты попались на публичном спаривании на крыше едущего такси. Знал ли водитель, что происходит над его головой, — неизвестно. Также не сообщается, как еноты забрались на машину и почему решили предаться любовным утехам в дороге.

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