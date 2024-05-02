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18:11, 2 мая 2024Из жизни

Лев и львица предались утехам на крыше машины с туристами

Кадр: Jam Press Vid

В ЮАР пара львов предались утехам на крыше туристического автомобиля, полного людей. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в одном из национальных парков страны. Внедорожник, оборудованный специальной клеткой для защиты от хищников, ехал через джунгли, когда на его крышу запрыгнули две дикие кошки.

Не обращая внимания на туристов, лев и львица начали спариваться. При этом лев рычал настолько громко, что тряслась вся машина. Рейнджеры парка не мешали животным, а туристы снимали происходящее.

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В конце концов львица согнала с себя самца, что, по словам очевидцев, очень его расстроило. «Львица притворилась, что у нее голова болит», — написал один из комментаторов, после того как видео выложили в сеть.

Ранее сообщалось, что сотрудники японского зоопарка семь лет ошибочно считали самку бегемота самцом. 12-летний бегемот прибыл в зоопарк Тэннодзи в городе Осака в 2017 году из Мексики.

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      Никита Савин
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