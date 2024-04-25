Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:14, 25 апреля 2024Из жизни

Сотрудники зоопарка семь лет считали самку бегемота самцом

В Японии бегемота из зоопарка семь лет считали самцом, а он оказался самкой

Фото: Stefan Steinbauer / Unsplash

Сотрудники японского зоопарка семь лет ошибочно считали самку бегемота самцом. Об этом сообщает Japan Today.

12-летний бегемот прибыл в зоопарк Тэннодзи в городе Осака в 2017 году из Мексики. В таможенных документах было указано, что животное является самцом. Однако сотрудники зоопарка долгое время не понимали, почему бегемот не демонстрирует типичное поведение особей мужского пола.

В частности, бегемот не метил территорию естественным для самцов способом — не разбрызгивал помет при помощи быстрых движений хвоста во время испражнения. Животное также не издавало звуков для привлечения самок.

Материалы по теме:
«Для нас он — символ жизни» Олени в России были на грани вымирания. Кто и зачем возрождает их популяцию?
«Для нас он — символ жизни»Олени в России были на грани вымирания. Кто и зачем возрождает их популяцию?
27 ноября 2022
Рынок товаров для животных в России пострадал от санкций. Чем россияне будут кормить своих питомцев?
Рынок товаров для животных в России пострадал от санкций.Чем россияне будут кормить своих питомцев?
27 декабря 2022

Сотрудники зоопарка не могли самостоятельно проверить, является ли бегемот самцом, так как подходить к таким крупным и потенциально агрессивным животным опасно. «Поэтому мы запросили анализ ДНК в стороннем учреждении, и оказалось, что это самка», — говорится в заявлении зоопарка.

Сотрудники учреждения заверили, что постараются создать более комфортные условия для животного, учитывая новые данные.

Ранее сообщалось, что в бельгийском парке развлечений лев отказался спариваться с львицей и растерзал ее. Это произошло на глазах шокированных сотрудников парка.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      В России утвердили новый стандарт лечения простуды. Из него убрали антибиотики

      Раскрыто число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

      Выпадение в России желтых осадков объяснили

      Лукашенко заявил о реальном риске для Белоруссии в связи с конфликтом на Украине

      В России заменят импортные аналоги в приборах машинного зрения и радиолокации

      Сотрудники зоопарка семь лет считали самку бегемота самцом

      Лукашенко заявил о создании Россией мощных резервов в зоне СВО

      Стало известно об отношениях неразведенного Брэда Питта с новой женщиной

      Украинских депутатов и экс-генпрокурора заочно осудят в России

      Россиянам стали отказывать в открытии счетов в Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше