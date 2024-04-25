Сотрудники зоопарка семь лет считали самку бегемота самцом

В Японии бегемота из зоопарка семь лет считали самцом, а он оказался самкой

Сотрудники японского зоопарка семь лет ошибочно считали самку бегемота самцом. Об этом сообщает Japan Today.

12-летний бегемот прибыл в зоопарк Тэннодзи в городе Осака в 2017 году из Мексики. В таможенных документах было указано, что животное является самцом. Однако сотрудники зоопарка долгое время не понимали, почему бегемот не демонстрирует типичное поведение особей мужского пола.

В частности, бегемот не метил территорию естественным для самцов способом — не разбрызгивал помет при помощи быстрых движений хвоста во время испражнения. Животное также не издавало звуков для привлечения самок.

Сотрудники зоопарка не могли самостоятельно проверить, является ли бегемот самцом, так как подходить к таким крупным и потенциально агрессивным животным опасно. «Поэтому мы запросили анализ ДНК в стороннем учреждении, и оказалось, что это самка», — говорится в заявлении зоопарка.

Сотрудники учреждения заверили, что постараются создать более комфортные условия для животного, учитывая новые данные.

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