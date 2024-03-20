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09:49, 20 марта 2024Из жизни

Лев отказался спариваться с львицей и растерзал ее

В бельгийском парке развлечений лев не стал спариваться с львицей и растерзал ее

Фото: Francesco / Unsplash

В бельгийском парке развлечений Бельверде, провинция Западная Фландрия, лев отказался спариваться с львицей и растерзал ее. Об этом сообщает местное издание VRT News.

В четверг, 14 марта, льва по кличке Нестор, лишь пару недель назад перевезенного в парк развлечений из зоопарка в Антверпене, поместили в вольер к самке Майе. Работники тематического парка надеялись, что они дадут потомство. Однако встреча животных пошла не по плану: Нестор и Майя подрались, и самец разорвал львице горло. Это произошло на глазах шокированных сотрудников парка. Несмотря на попытки ветеринаров, спасти самку не удалось.

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Майю прислали в парк развлечений из другого зоопарка в рамках программы планирования размножения видов, которые находятся под угрозой.

Пресс-секретарь зоопарка Антверпена Ильза Сегерс утверждает, что в прошлом Нестор не проявлял агрессии. «Когда он только появился на свет, он был немного застенчивым, но с тех пор раскрылся. Он всегда был нежен с детенышами и своей партнершей Тасой. Впрочем, когда он ел, он к себе никого не подпускал», — рассказала Сегерс.

Несмотря на произошедшее, Нестор останется в парке Бельверде в обозримом будущем. Его пока не исключают из программы планирования размножения, однако попытки свести с ним новую львицу отложат на некоторое время.

Ранее сообщалось, что в Японии сотрудники зоологического сада в префектуре Нагасаки раскрыли тайну беременности одинокой обезьяны Момо, которая жила в изолированной клетке без самцов. Выяснилось, что отцом является 34-летний гиббон по кличке Ито, который обитает в соседнем с Момо вольере.

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      Екатерина Лобанова
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