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20:35, 14 марта 2024Из жизни

Раскрыта тайна беременности жившей в одиночном вольере обезьяны

Сотрудники зоопарка в Японии раскрыли тайну беременности одинокой обезьяны

Фото: Unsplash

В Японии сотрудники зоологического сада в префектуре Нагасаки раскрыли тайну беременности одинокой обезьяны, которая жила в изолированной клетке без самцов. Об этом пишет Daily Star.

В 2021 году 12-летняя самка белорукого гиббона по кличке Момо забеременела. Смотрители очень удивились, так как обезьяна жила в одиночном вольере и не имела контактов с самцами. Выяснить причины беременности примата и установить отца детеныша было довольно просто теоретически — при помощи ДНК-теста. Однако на протяжении двух лет Момо никого не подпускала к отпрыску. Лишь недавно смотрителям все-таки удалось добыть его биологические материалы.

Выяснилось, что отцом «чудесного ребенка» является 34-летний гиббон по кличке Ито, который обитает в соседнем с Момо вольере. Сотрудники зоопарка пришли к выводу, что Ито и Момо удалось совокупиться через крошечное отверстие между клетками.

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Теперь смотрители зоопарка надеются, что со временем отец, мать и их детеныш смогут жить вместе. «Сначала им нужно привыкнуть друг к другу, но надеюсь, они смогут стать настоящей семьей», — заявил суперинтендант зоопарка Дзюн Ямано.

Ранее сообщалось, что самка акулы из зоопарка в США родила акуленка без участия самца. Брукфилдский зоопарк в штате Иллинойс объявил, что живущая в их аквариуме глазчатая кошачья акула родила детеныша, несмотря на отсутствие контакта с самцами на протяжении четырех лет.

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      Никита Савин
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