Живущая в зоопарке акула родила детеныша без помощи самца

В США у акулы родился акуленок без участия самца

Самка акулы из зоопарка в США родила акуленка без участия самца. Об этом сообщает Live Science.

Брукфилдский зоопарк в штате Иллинойс объявил, что живущая в их аквариуме глазчатая кошачья акула родила детеныша, несмотря на отсутствие контакта с самцами на протяжении четырех лет.

«Непорочное рождение» произошло 23 августа без помощи самца и после пятимесячного периода инкубации. Оно стало вторым случившимся в неволе для этого вида. Сотрудники зоопарка не показывали акуленка публике на протяжении нескольких месяцев, однако скоро зрители смогут увидеть юную 14-сантиметровую акулу в аквариуме.

Акуленок появился на свет посредством партеногенеза — формы размножения, при которой женские половые клетки развиваются во взрослый организм сами, то есть без оплодотворения. Этот феномен относительно часто наблюдают у живущих в неволе акул, птиц, ящериц и змей. При этом он невозможен для млекопитающих, у которых важная часть генной информации содержится в клетках спермы.

По информации Брукфилдского зоопарка, ставшая матерью глазчатая кошачья акула прибыла к ним в 2019 году. Она достигла сексуальной зрелости в 2022 году, когда ей исполнилось семь лет. С тех пор самка акулы откладывала от двух до четырех яиц каждый месяц. Одно из них успешно развилось в эмбрион.

Несмотря на то что акулы, рожденные путем партеногенеза, могут быть довольно хрупкими, акуленок из Брукфилда совершенно здоров. У него отличный аппетит, его кормят фаршем из морепродуктов и рыбы.

Ранее ученые впервые в истории зафиксировали случай непорочного зачатия у крокодила. Это произошло, когда в Коста-Рике обнаружили прожившую 16 лет в изоляции в вольере парка рептилий самку, которая сделала кладку яиц.