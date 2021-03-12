Жившая в одиночной клетке самка гиббона внезапно родила и удивила смотрителей

В зоопарке и ботаническом саду японского города Сасебо, префектура Нагасаки, жившая в одиночной клетке самка белорукого гиббона внезапно дала потомство. Об этом сообщает местная газета Mainichi Shimbun.

10 февраля персонал зоопарка обнаружил, что гиббон по кличке Момо, которая пять-шесть лет жила в одиночной клетке, внезапно родила. Новость удивила смотрителей парка, поскольку последние семь месяцев — продолжительность беременности гиббонов — самка не покидала вольер и, как полагал персонал, не контактировала с самцами. Все это время работники не замечали, что у животного округлился живот.

Клетка новоиспеченной матери прилегала к вольерам ее сородичей, однако была ограждена сетчатыми ограждениями и досками. Персонал осмотрел жилище Момо, чтобы выяснить причину произошедшего. По мнению одного из работников, самка могла спариться с самцом из соседней клетки через небольшое отверстие в ограде.

Зоопарк намерен провести ДНК-тест, чтобы установить отца новорожденного гиббона, а также сделать клетки животных более изолированными для предотвращения подобных инцидентов. Представители парка считают, что увеличение популяции того или иного вида должно быть спланированным и подконтрольным, а непредвиденные беременность и роды — недопустимы.

Ранее сообщалось, что самец обезьяны-колобуса из зоопарка Drusillas в английском графстве Сассекс преодолел неуверенность в себе и стал отцом третьего детеныша. В 2019 году зоопарк искал партнершу для колобуса по кличке Маартен, так как самец был неудачлив в любви.