Сын тигра Амура улетел за полмиллиона рублей в ОАЭ спариваться с самкой

Сын тигра Амура, дружившего с козлом Тимуром в Приморском сафари-парке, улетел в ОАЭ за полмиллиона рублей спариваться с самкой и продолжать род. Об этом сообщается на сайте Safaripark25.

Представители Приморского сафари-парка отправили амурского тигра Шерхана в ОАЭ для восстановления популяции редкого вида. Его репродуктивной парой станет тигрица из Новосибирского зоопарка, которая также прибыла в ОАЭ.

Шерхана заранее готовили к транспортировке и приучали к клетке, оставляя внутри еду. «Ведет он себя во время поездки спокойно, не придавая этому событию чрезвычайного значения», — отметили работники сафари-парка.

Шерхана доставили в аэропорт Владивостока 10 декабря. За его транспортировку запросили 521 695 рублей. Представители сафари-парка не располагали такой суммой, поэтому запросили помощь у благотворительной организации «Амурский тигр». Деньги собрали, и утром 11 декабря тигр вылетел из Владивостока. Самолет приземлился в Арабских Эмиратах 12 декабря в 00:20 по московскому времени.

В октябре российский фотограф Сергей Горшков стал победителем известного конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year и прославился на весь мир благодаря фотографии амурской тигрицы. На кадре хищница обнимает передними лапами ствол дерева.