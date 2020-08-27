Неудачливый в любви самец обезьяны поверил в себя и стал отцом третьего ребенка

Самец обезьяны-колобуса из зоопарка Drusillas в английском графстве Сассекс преодолел неуверенность в себе и стал отцом третьего ребенка. Об этом сообщает сайт радиостанции Spirit FM.

В 2019 году зоопарк размещал объявления о поиске партнерши для колобуса по кличке Маартен, так как самец обезьяны страдал от неуверенности в себе и был неудачлив в любви. Его отвергли все самки в гареме, и он был единственным животным в зоопарке, которое никто не взял под опеку.

Но после того, как к нему привлекли внимание СМИ, над Маартеном взяли шефство, и он сильно изменился. Колобус поверил в себя и наконец вошел в образ альфа-самца. С разницей в год у него родились трое детенышей.

«Наш милый Маартен. Он был таким занудой, когда сначала появился у нас. Он очень стеснялся приближаться к самкам, поэтому они главенствовали в вольере, в то время как он тихо сидел в углу и делал то, что ему говорили. Он даже получил взбучку за попытку присоединиться к ним. Над ним никто не взял шефство, и ему уделяли мало внимания», — рассказала главный смотритель зоопарка Софи Лидбиттер (Sophie Leadbitter).

«Теперь Маартен — тот еще жеребец. Он стал отцом троих детенышей менее чем за год и, кажется, очень успешно ухаживает за своими самками», — отметила она.

В 2019 году у Маартена и Адаэзе родился детеныш по кличке Йойо, а в начале 2020 года Маартен и Макена родили детеныша, которому смотрители дали имя Ромео. В середине августа у Мартена и Адаэзе родился еще один детеныш-мальчик. В зоопарке рассказали, что маленький колобус чувствует себя хорошо и уже радуется посетителям.

«Маартен показал себя хорошим отцом, он помогает ухаживать за детенышами. Очень мило, что он так сильно изменился и вырос — мы никогда не думали, что у него будет самка, не говоря уже о трех детенышах!» — сказала Лидбиттер.

Колобусы — вид обезьян, распространенный в Африке от Сенегала до Эфиопии и к югу до Анголы и Танзании. Этих обезьян отличает пышная белая опушка волос по бокам и на хвосте.