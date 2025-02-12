В российском регионе завершили расследование совершенной 25 лет назад расправы

В Сахалинской области следователи раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад

В Сахалинской области следователи завершили расследование расправы, совершенной 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Сахалинской области.

Двум местным жителям предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в июле 2000 года между обвиняемым и потерпевшим случился конфликт, связанный с подозрением последнего в работе на правоохранительные органы. В ходе конфликта они нанесли друг другу многочисленные ножевые ранения. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи провели оперативно-разыскные мероприятия, допросили свидетелей произошедшего, собрали доказательную базу и установили местоположение обвиняемых. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали за совершенную расправу 30 лет назад женщину.