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10:26, 12 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе завершили расследование совершенной 25 лет назад расправы

В Сахалинской области следователи раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Сахалинской области следователи завершили расследование расправы, совершенной 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Сахалинской области.

Двум местным жителям предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в июле 2000 года между обвиняемым и потерпевшим случился конфликт, связанный с подозрением последнего в работе на правоохранительные органы. В ходе конфликта они нанесли друг другу многочисленные ножевые ранения. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи провели оперативно-разыскные мероприятия, допросили свидетелей произошедшего, собрали доказательную базу и установили местоположение обвиняемых. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали за совершенную расправу 30 лет назад женщину.

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