В российском регионе завершили расследование совершенной 25 лет назад расправы

В Сахалинской области следователи завершили расследование расправы, совершенной 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Сахалинской области.
Двум местным жителям предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство») УК РФ.
По данным следствия, в июле 2000 года между обвиняемым и потерпевшим случился конфликт, связанный с подозрением последнего в работе на правоохранительные органы. В ходе конфликта они нанесли друг другу многочисленные ножевые ранения. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
Следователи провели оперативно-разыскные мероприятия, допросили свидетелей произошедшего, собрали доказательную базу и установили местоположение обвиняемых. Уголовное дело передано в суд.
Ранее сообщалось, что в российском регионе задержали за совершенную расправу 30 лет назад женщину.