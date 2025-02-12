Володин высказался о релокантах в Европе после разрешения там порошка из личинок червя

Володин: Релоканты и иноагенты скоро узнают, какой на вкус порошок из личинок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релоканты и иноагенты, которые уехали в Европу, скоро узнают, как на вкус ощущается порошок из личинок, который там разрешили использовать в пищевой промышленности. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус — мучной хрущак. В Евросоюзе вступил в силу закон, разрешающий использовать в пищевой промышленности порошок из личинок желтого мучного червя — хрущака», — пояснил он.

По словам Володина, в Европе можно будет добавлять протертое насекомое в различные продукты — например, хлеб, сыр, джем и макаронные изделия. Европейские политики, как отметил спикер Госдумы, объясняют необходимость такой добавки получением альтернативного источника белка.

На самом же деле, как отмечает Володин, принятие такого решения связано с санкционной политикой Запада по отношению к России, так как она обернулась для европейских стран крахом экономики. Из-за этого, например, фермеры в Лондоне проходят масштабные протесты в связи с неподъемными налогами.

Разведение насекомых требует меньших затрат, заметил парламентарий. При этом их употребление в пищу может привести к серьезным болезням, считает он. В России личинками, сверчками и червями кормят только животных и рыб, подчеркнул Володин.

Ранее спикер Госдумы призвал публично покаяться на Красной площади тех, кто получает деньги из-за рубежа. Речь идет про партии, общественные организации и правозащитников, которые получали средства из зарубежных стран. «Вот они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать там, за рубежом», — сказал он.