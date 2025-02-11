Володин призвал покаяться на Красной площади получающих деньги из-за рубежа

Володин: Получающие деньги из-за рубежа должны покаяться на Красной площади

Спикер Госдумы призвал публично покаяться на Красной площади тех, кто получает деньги из-за рубежа. Такое заявление на фоне ситуации с Агентством по международному развитию (USAID) политик сделал на пленарном заседании, передает ТАСС.

Речь идет про партии, общественные организации и правозащитников, которые получали средства из зарубежных стран. «Вот они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать там, за рубежом. А сейчас будут сидеть голодные, холодные, в надежде, что им там опять что-то подадут», — считает Володин.

По его словам, теперь никто не даст таким людям деньги, а само USAID «оболванило полмира». Спикер Госдумы также раскритиковал журналистов, которые работали на USAID и заявил, что надо было не «на эти коврижки вестись», а думать о России.

Ранее миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск высмеял «независимые» СМИ России и Украины, которые остались без финансирования USAID.

Процесс ликвидации Агентства начался в начале февраля. В России объяснили воинственный настрой Трампа по отношению к USAID необходимостью, так как оно было оплотом его политической оппозиции. А обвинения, звучащие в адрес агентства, в нецелевых расходах, продвижении трансгендерной повестки в других государствах и утаивание документов от конгресса являются второстепенными причинами борьбы с организацией, которыми удобно объяснить ее закрытие, уверен сенатор Алексей Пушков.