Володин: Журналистам, работавшим на гранты USAID, нужно было думать о России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к журналистам, работавшим на деньги Агентства США по международному развитию (USAID). Его слова передает ТАСС.

Володин заявил, что сотрудникам СМИ не нужно было принимать деньги от организации. «Не надо было на эти коврижки вестись, думать надо о стране», — выступил он с их критикой.

Глава нижней палаты российского парламента также добавил, что USAID вводило в заблуждение не только журналистов, но и политиков и правозащитников.

Ранее стало известно, что из-за того, что американское Агентство по международному развитию прекратило работать, США приостановили помощь Киеву в расследовании военных преступлений. Сообщалось, что USAID курировало две инициативы в этом направлении.

До этого президент США Дональд Трамп назвал USAID очень коррумпированной структурой. Он заявил, что хочет начать расследование в отношении организации как можно скорее.