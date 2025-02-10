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00:04, 11 февраля 2025Мир

США перестали помогать Киеву расследовать военные преступления

Reuters: США приостановили помощь Украине в расследовании военных преступлений
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Приостановка США программ помощи Украине привела к тому, что финансирование проектов по расследованию военных преступлений резко сократилось. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Под вопрос поставлено дальнейшее субсидирование деятельности шести проектов с общим бюджетом в 89 миллионов долларов. В частности, свою экспертную оценку Киеву предоставляла Консультативная группа по расследованию особо тяжких преступлений на Украине (ACA)», — указано в сообщении.

Отмечается, что две инициативы в данном направлении курировало Агентство США по международному развитию (USAID), которое перестало работать. При этом еще три финансировало Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности, а еще одним проектом прямо руководил американский Госдепартамент.

Ранее стало известно, что власти США приостановили разработку мирного плана по Украине. «Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров», — указано в сообщении.

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