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15:46, 12 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по автобусу в Горловке

Приходько: ВСУ атаковали автобус в Горловке с помощью БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автобусу в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Беспилотник украинских террористов нанес удар по автобусу маршрута №1 на Гольмовском повороте», — сообщил мэр.

Помимо этого, по его словам, дрон ВСУ нанес удар по автобусу в Никитовском районе Горловки. Количество пострадавших жителей города увеличилось до шести, отметил Приходько.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью БПЛА. Известно, что противодействовали дронам ВСУ дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО).

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