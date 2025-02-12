Военные ВСУ стали называть «кактусами» убитых в Курской области солдат

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в переговорах по рации начали использовать новый термин для обозначения убитых в Курской области сослуживцев: «кактусы». Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

Канал ссылается на военных группировки российских войск «Север», опубликовавших фрагмент перехваченных переговоров, в которых фигурирует новый термин. По их словам, в ВСУ решили любой ценой скрыть потери и в ближайшее время вновь отправить личный состав на убой.

Канал сообщает, что переговоры, о которых идет речь, были перехвачены около Суджи. «Северный ветер» заключил, что украинские военные не понимают, как выполнить приказ главкома ВСУ Александра Сырского, согласно которому командование ВСУ должно эвакуировать технику и тела своих военных из окрестностей Черкасской Конопельки и Фанасеевки.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что попытки президента Украины Владимира Зеленского торговаться территорией с Россией бессмысленны. Он подчеркнул, что российские войска освободят занятые украинскими солдатами территории Курской области.