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09:56, 12 февраля 2025Бывший СССР

Зеленского уличили в попытках купить себе гарантии на жизнь у США

Дубинский: Зеленскому остается пытаться купить себе гарантии на жизнь у США
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет купить у Запада за счет природных ресурсов страны гарантии на жизнь для себя. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале.

По его словам, завершение конфликта будет означать для Зеленского не только потерю власти, но и столкновение со всеми врагами.

«Что остается? Только пытаться купить себе гарантии за океаном, в США. Британцы тут не помогут. Пусть даже за 500 миллионов долларов — это все равно не твое. Но дает хоть минимальные гарантии на жизнь», — написал парламентарий.

5 февраля Киев официально предложил администрации президента США Дональда Трампа долю полезных ископаемых на территории Украины. В письме властям Соединенных Штатов министр энергетики страны Герман Галущенко рассказал о месторождениях нефти, газа, урана и других природных ресурсов.

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