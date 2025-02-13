Американская стюардесса раскрыла размер своей зарплаты

Американская стюардесса Алиса, работающая в одной из крупнейших авиакомпаний страны, раскрыла размер своей зарплаты. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Девушка не уточнила, в какой именно компании она работает, но указала свою зарплату по месяцам за весь 2024 год. Суммы приведены после вычета налогов, медицинской страховки и отчислений на пенсию. В течение года ее зарплата колебалась от 2 до 4 тысяч долларов (от 182 до 365 тысяч рублей) в месяц.

Всего за 12 месяцев Алиса заработала 32,7 тысячи долларов (2,9 миллиона рублей). Она отметила, что не может покупать себе брендовые сумки, но имеет возможность закрывать основные потребности и откладывать деньги.

Ранее стюардесса из Китая уволилась с работы, стала свиноводом и заработала за два месяца 28 тысяч долларов (более 2,7 миллиона рублей). По ее словам, в непростые для перевозчика времена ее зарплата составляла всего 380 долларов (около 37,9 тысячи рублей).