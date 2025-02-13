Авианосец США столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Авианосец США Harry Truman столкнулся с торговым судном у берегов Египта

Американский авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M у берегов Египта в Средиземном море. Об этом заявили на сайте Шестого флота ВМС США.

«Авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M 12 февраля в 23:46 по местному времени (00:46 по московскому 13 февраля — прим. «Ленты.ру»), пока находился недалеко от Порт-Саида Египта в Средиземном море», — сообщили представители морфлота США.

В командовании подчеркнули, что авианосцу ничего не угрожает. Информация о затоплении или травмах членов экипажа отсутствует. Двигатели судна не пострадали и находятся в стабильном состоянии.

О причинах столкновения ничего неизвестно. Представители Шестого флота ВМС США уточнили, что расследование произошедшего уже началось.

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