Названа причина крушения танкера в Керченском проливе

Судовладелец «Волгонефти-239»: Причиной крушения стала ветроволновая нагрузка

Танкер «Волгонефть-239» потерпел крушение в Керченском проливе из-за ветроволновой нагрузки на его корпус. Об этом заявила представитель судовладельца ЗАО «Волгатранснефть» Ольга Паутова во время судебного заседания по делу об административном правонарушении, пишет агентство ТАСС.

«Причиной крушения "Волгонефть-239" стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные способности корпуса судна», — утверждает женщина. Во время заседания судья назвала еще один довод, который судовладелец приводил в свою защиту — о том, что инцидент произошел из-за задержки фрахтователем срока разгрузки танкера.

Ранее в феврале стало известно об обнаружении новых точечных выбросов мазута после крушения танкеров «Волгонефть» в Крыму и на Кубани.