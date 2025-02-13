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20:31, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Гостья телешоу случайно дважды выругалась в прямом эфире и довела ведущих до истерики

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: BBC One

Австралийская актриса и певица Тони Коллетт стала гостьей британского телешоу The One Show на канале «Би-би-си» и случайно дважды выругалась в прямом эфире. Ее оплошность довела присутствующих в студии до истерики, сообщает Daily Mail.

В эфире передачи Коллетт попросили показать, как она имитирует звук закипающего чайника. В ответ актриса случайно сказала слово shit, которое в переводе с английского языка означает «дерьмо». «Вот дерьмо! Я не могу поверить, что делаю это», — сказала гостья шоу, после чего выполнила просьбу.

Ведущие шоу Вернон Кэй и Алекс Джонс извинились за ее ругательство. «Что случилось? Я выругалась? Вот дерьмо!» — отреагировала Коллетт. Ее слова рассмешили присутствующих в студии. «У меня джетлаг (состояние, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелете — прим. «Ленты.ру»), я себя не контролирую», — позднее оправдалась актриса.

Ранее сообщалось, что прямой эфир «Би-би-си» был прерван из-за ворвавшегося в кадр мужчины. Он обнял ведущую и поцеловал ее.

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