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19:11, 25 декабря 2024Интернет и СМИ

Мужчина ворвался в прямой эфир «Би-би-си» и поцеловал ведущую

Ведущую прогноза погоды на канале «Би-би-си» Кирквуд поцеловали в прямом эфире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: BBC

Прямой эфир британского телеканала «Би-би-си» был прерван из-за мужчины, который поцеловал ведущую прогноза погоды Кэрол Кирквуд. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел во время выпуска утренней новостной программы BBC Breakfast. Кирквуд находилась на улице и обсуждала с ведущими, которые сидели в студии, рождественские мероприятия в центре Лондона. В какой-то момент метеоролог указала на прикрепленные к ее груди листья омелы и пожаловалась, что это растение, под которым обычно целуются на Западе на Рождество, пока не принесло ей поцелуев.

После этого в кадр ворвался мужчина, обнял Кирквуд и поцеловал ее. Ведущая засмеялась и уточнила, что это был один из сотрудников съемочной группы. «Это Тим, наш звукорежиссер. Мы с ним хорошие друзья», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире британской программы This Morning («Этим утром») собака ведущей Кейт Лоулер устроила хаос. Питомец попытался спариться с рукой хозяйки и довел зрителей до истерики.

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