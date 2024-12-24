Собака устроила хаос в прямом эфире шоу и довела ведущих до истерики

В прямом эфире британской программы This Morning («Этим утром») собака ведущей Кейт Лоулер устроила хаос и довела зрителей до истерики. Животное попыталось спариться с рукой хозяйки на съемках шоу, сообщает The Sun.

Лоулер с собакой на руках вела репортаж из английского города Саутборн, где тысячи людей ежегодно купаются в проливе Ла-Манш на Рождество. В какой-то момент питомец, сидевший у нее на руках, начал имитировать половой акт. «Ширли, я же сказала, что по телевизору нельзя совокупляться. О, боже мой, мне так стыдно, он перевозбудился», — оправдалась ведущая.

Поведение животного сильно рассмешило находившихся в студии коллег Лоулер. «Санта-Клаус должен знать, что он был очень плохим мальчиком», — сказал ведущий Крэйг Дойл.

На инцидент в прямом эфире отреагировали и пользователи соцсети X. «Боже, собачка Ширли! Я буквально плачу от смеха», — написала karen gorst. «Кейт Лоулер и ее собака вот-вот станут мемом», — заявила участница обсуждения с ником Blossom.

Ранее сообщалось, что шотландская телеведущая Лоррейн Келли случайно выругалась в прямом эфире и принесла извинения зрителям. Ее оплошность рассмешила пользователей сети.