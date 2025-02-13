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21:03, 13 февраля 2025Из жизни

Билла Гейтса научили пить виски и принимать наркотики

Миллиардер Билл Гейтс рассказал, как впервые попробовал наркотики
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Oklahoma County Sheriff's Department / Getty Images

Вышли мемуары миллиардера Билла Гейтса, в которых, среди прочего, рассказывается, как он впервые попробовал алкоголь и наркотики. Об этом сообщает издание Daily Beast.

В книге «Исходный код», вышедшей в начале февраля, Гейтс вспоминает, как еще в школе подружился с Полом Алленом — спустя несколько лет они вместе создадут корпорацию Microsoft. Аллен был на два года старше и решил научить Гейтса пить. В конце концов он уговорил друга и принес в школьный компьютерный класс дешевый виски. С непривычки Гейтс так напился, что уснул в учительской.

На этом Аллен не остановился. Через несколько дней он уговорил Гейтса попробовать марихуану. «А затем, конечно, Пол стал доказывать, что меня нельзя назвать опытным человеком, если я не принимал LSD, — пишет Гейтс в мемуарах. — Я отказался».

В 17 лет будущий миллиардер все же попробовал LSD, который ему предложил другой знакомый. Это оказалось большой ошибкой: он забыл, что на следующий день нужно идти к стоматологу. В итоге Гейтс обнаружил себя в зубоврачебном кресле под действием галлюциногенного вещества.

Я сидел перед стоматологом с раскрытым ртом, рядом жужжала бор-машина, и я не понимал, это правда происходит или только кажется. Что если я выскочу из это кресла и просто уйду? Потом я поклялся, что если буду еще принимать LSD, то не в одиночку, и чтобы на следующий день ничего не планировалось. Особенно лечение зубов

Билл Гейтсмиллиардер
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Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск смертельно обиделся на Билла Гейтса. Это произошло из-за ставок на бирже основателя Microsoft.

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