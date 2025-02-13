Боня показала фото в бикини и назвала один роскошный подарок условием похода на свидание

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня назвала один роскошный подарок условием похода на свидание. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость показала фото, где позирует в оранжевом бикини с разноцветным принтом. Комплект включал в себя топ с завязками на шее и крошечные V-образные трусы.

При этом экс-участница реалити-шоу «Дом-2» ответила на вопросы о личной жизни. Так, она рассказала, что в последний раз вступала в интимную связь в прошлом году, и назвала украшение, которое желает получить от приглашающего ее на свидание мужчины. «Первому, кто подарит мне кольцо с розовым бриллиантом, я скажу "да"», — заявила Боня.

Ранее в феврале Виктория Боня также показала внешность восхитившего ее мужчины.