Бывшая жена Андрея Аршавина показала фигуру в купальнике

Российская телеведущая Юлия Барановская показала фигуру в черном купальнике

Российская телеведущая Юлия Барановская показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина позировала на камеру в черном слитном купальнике. При этом звезда похвасталась стройной и подтянутой фигурой. Знаменитость рассказала, что в конце минувшего года посетила водопад Виктория во время путешествия по Африке.

Ранее в феврале бывшая жена Андрея Аршавина призналась в пережитой пластике тела. Барановская рассказала, что делала абдоминопластику, поскольку после третьей беременности у нее сильно разошлись мышцы живота.