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19:44, 13 февраля 2025Мир

Бывшего кандидата в президенты США утвердили главой Минздрава

Bloomberg: Кеннеди-младшего утвердили главой Минздрава США
Семен Александров (редактор)

Фото: Ron Sachs / CNP / Globallookpress.com

Бывшего кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего утвердили главой Минздрава. Об этом сообщает Bloomberg.

«Роберт Кеннеди-младший был утвержден в качестве нового главы Министерства здравоохранения и социальных служб США, положив начало новой эре в политике здравоохранения», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Кеннеди-младший был одобрен 52 голосами сенаторов США против 48 после напряженных слушаний по его утверждению на должность, на которых его допрашивали о возможности демонтажа американской инфраструктуры вакцинации и о его позиции по вопросу абортов.

«Трамп попросил меня положить конец эпидемии хронических заболеваний и снова сделать Америку здоровой. Я нахожусь в уникальном положении, чтобы сделать это», — отреагировал на решение Сената новый министр здравоохранения.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил Габбард на должность директора Национальной разведки. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «для этой работы нет никого лучше, чем Габбард».

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