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10:05, 13 февраля 2025Мир

В США раскритиковали собственную разведку

Габбард: Доверие к разведке США находится на исторически низком уровне
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Талси Габбард

Талси Габбард. Фото: Nathan Howard / Reuters

Доверие к американской разведке находится на исторически низком уровне. Об этом заявила утвержденная на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард, ее слова передает Bloomberg.

«Доверие к разведке США находится на исторически низком уровне, и я обещаю положить конец политизации ведомства и использования его как инструмента политической борьбы. Я с нетерпением жду возможности поработать с теми, на кого возложена важнейшая миссия по обеспечению безопасности нашей страны, чтобы сделать именно это», — отметила она.

При этом авторы материала отметили, что Габбард не стала уточнять, как проявлялась политизация в разведывательном ведомстве или какие изменения она планирует осуществить.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил Габбард на должность директора Национальной разведки. Она была приведена к присяге на эту должность во время церемонии в Белом доме позднее в тот же день, где американский лидер Дональд Трамп заявил, что «для этой работы нет никого лучше, чем Габбард».

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