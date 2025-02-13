В России ввели «чумовой капитал»

Ненецким оленеводам компенсируют покупку традиционного жилья

В Ненецком автономном округе (НАО) утвердили выплаты на покупку и постройку национального традиционного жилья. Введение соответствующей программы поддержки глава российского региона Юрий Бездудный анонсировал в своем Telegram-канале.

Инициатива получила название «чумовой капитал» и предполагает компенсации за строительство или приобретение чумов и других построек, необходимых для ведения традиционного хозяйства в тундре. Право на выплаты, как уточняется, будет распространяться на молодые семьи оленеводов и чумработниц от 18 до 35 лет, имеющих хотя бы одного ребенка. К созданию новой льготы власти подтолкнуло обращение главы семейно-родовой общины «Вы ту» («Огни тундры»). По сведениям ТАСС, размер единовременной выплаты составит 600 тысяч рублей.

В августе в Госдуме предположили, что в будущем появятся четыре новые льготные ипотечные программы. Одна из них будет ориентирована на ценных специалистов, занятых в промышленности. Также госипотеку намерены расширить на регионы, испытывающие проблемы с населением, и на те, где идет масштабное строительство.