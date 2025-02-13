Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:12, 13 февраля 2025Экономика

В России ввели «чумовой капитал»

Ненецким оленеводам компенсируют покупку традиционного жилья
Виктория Клабукова

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В Ненецком автономном округе (НАО) утвердили выплаты на покупку и постройку национального традиционного жилья. Введение соответствующей программы поддержки глава российского региона Юрий Бездудный анонсировал в своем Telegram-канале.

Инициатива получила название «чумовой капитал» и предполагает компенсации за строительство или приобретение чумов и других построек, необходимых для ведения традиционного хозяйства в тундре. Право на выплаты, как уточняется, будет распространяться на молодые семьи оленеводов и чумработниц от 18 до 35 лет, имеющих хотя бы одного ребенка. К созданию новой льготы власти подтолкнуло обращение главы семейно-родовой общины «Вы ту» («Огни тундры»). По сведениям ТАСС, размер единовременной выплаты составит 600 тысяч рублей.

В августе в Госдуме предположили, что в будущем появятся четыре новые льготные ипотечные программы. Одна из них будет ориентирована на ценных специалистов, занятых в промышленности. Также госипотеку намерены расширить на регионы, испытывающие проблемы с населением, и на те, где идет масштабное строительство.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ввел пожизненные санкции против Петра Порошенко. Сторонники бывшего главы Украины после этого устроили потасовку в Раде

      Потребность обрабатывающей отрасли России в кадрах оценили

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать Энергодар

      Россияне назвали главные проявления любви

      Россиянам отказались продавать подешевевшие доллары

      В российском городе последствия капремонта стали поводом для обращения к президенту

      Лавров поразился реакции мирового сообщества на разговор Трампа и Путина

      Ликвидация готовящих теракт на вокзале в Пскове исламистов попала на видео

      Культового режиссера поместили в больницу

      В России указали на точку невозврата на фоне разговора Путина с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше