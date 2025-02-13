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11:23, 13 февраля 2025Россия

Десятки гробов с личными данными усопших обнаружили на свалке в российском регионе

Ngs.ru: Десятки гробов обнаружили на свалке в Новосибирской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Десятки гробов с личными данными усопших обнаружили на свалке в Новосибирской области. Пугающая находка попала на видео, соответствующие кадры опубликовал региональный портал Ngs.ru.

На представленном ролике водитель мусоровоза показывает гробы, которые разбросаны по мусорному полигону. В одном из них житель российского региона замечает полиэтиленовый пакет, к крышке другого прикреплен листок с информацией о покойнике.

Читатель Ngs.ru, приславший видео в редакцию, допустил, что гробы свезли на свалку специально в ночное время.

Источник в силовых структурах рассказал, что недобросовестные предприниматели из Новосибирского района после похорон выкинули гробы на свалку. По факту произошедшего начали проводить проверку.

Ранее груду выброшенных цинковых гробов сняли на видео рядом с московским районом Люблино.

ЖЗЛ
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