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14:10, 24 января 2025Россия

Груду цинковых гробов в московском районе сняли на видео

Груду выброшенных цинковых гробов сняли на видео рядом с районом Люблино
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Начало событий в новости Москвичи начали находить цинковые гробы во дворе

Груду выброшенных цинковых гробов сняли на видео в двух километрах от московского района Люблино. Их заметили во дворе одного из ритуальных агентств. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видны гробы, хаотично разбросанные на территории похоронного бюро. На некоторых присутствует маркировка. У центрального входа в учреждение стоят гробы, подготовленные для продажи.

По сведениям Shot, ритуальщики могли незаконно утилизировать свой товар в ближайших дворах неподалеку от жилых домов на улице Ставропольской.

До этого жители юго-востока Москвы пожаловались на появление гробов близ многоэтажек. Обеспокоенные граждане даже стали дежурить возле мусорных баков по ночам, чтобы выяснить, кто подкидывает пугающие предметы.

Еще раньше на кладбище в поселке Улыбышево во Владимирской области образовались пробки с гробами.

ЖЗЛ
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