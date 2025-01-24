Груду цинковых гробов в московском районе сняли на видео

Груду выброшенных цинковых гробов сняли на видео рядом с районом Люблино

Начало событий в новости Москвичи начали находить цинковые гробы во дворе

Груду выброшенных цинковых гробов сняли на видео в двух километрах от московского района Люблино. Их заметили во дворе одного из ритуальных агентств. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленном ролике видны гробы, хаотично разбросанные на территории похоронного бюро. На некоторых присутствует маркировка. У центрального входа в учреждение стоят гробы, подготовленные для продажи.

По сведениям Shot, ритуальщики могли незаконно утилизировать свой товар в ближайших дворах неподалеку от жилых домов на улице Ставропольской.

До этого жители юго-востока Москвы пожаловались на появление гробов близ многоэтажек. Обеспокоенные граждане даже стали дежурить возле мусорных баков по ночам, чтобы выяснить, кто подкидывает пугающие предметы.

Еще раньше на кладбище в поселке Улыбышево во Владимирской области образовались пробки с гробами.